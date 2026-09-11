(ANSA) - ROMA, 11 SET - Il SuperEnalotto regala un Jackpot da 223.173.416,83 milioni di euro: la sestina vincente è stata realizzata a La Valletta Brianza, in provincia di Lecco, presso il punto vendita "Al Chicherin" in Via Milano 36. Si tratta del primo "6" del 2026: l'ultimo Jackpot risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda (BS) sono andati 35,4 milioni di euro. È il primo montepremi più alto al mondo, il secondo montepremi più alto di sempre e il decimo assegnato alla Lombardia. La sestina vincente è stata: 8-13-16-52-64-70 Jolly 17- SuperStar 21 Il Jackpot è stato centrato con una schedina da 5 euro. Con quella di stasera sono 119 i Jackpot assegnati dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi, rende noto la Sisal. (ANSA).