(ANSA) - TORINO, 08 SET - "Insicurezza urbana - il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori" è il titolo del seminario formativo organizzato dalla segreteria regionale Piemonte e Valle d'Aosta dell'Fsp Polizia di Stato, in programma il 18 settembre dalle 9 all'Hotel Nh Torino Centro, in corso Vittorio Emanuele II. Un'iniziativa finita nelle ultime ore al centro delle polemiche politiche e sindacali per la presenza, tra i relatori, del leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci e per il riconoscimento della partecipazione come attività di aggiornamento professionale per il personale della polizia di Stato. Il programma prevede i saluti di apertura del questore di Torino, Massimo Gambino, e una tavola rotonda alla quale, oltre a Vannacci, parteciperanno il condirettore di Libero Pietro Senaldi, il criminologo clinico Emilio Chiodo, l'imprenditore Francesco Toselli, il segretario generale nazionale dell'Fsp Polizia di Stato Valter Mazzetti e il segretario generale torinese Luca Pantanella. A moderare sarà Fabrizio Lotti, segretario generale nazionale aggiunto dell'Fsp. La questura di Torino, con una comunicazione del 7 settembre indirizzata agli uffici della polizia di Stato e alle organizzazioni sindacali, aveva reso noto ai dirigenti e ai responsabili che la partecipazione del personale può essere autorizzata ai sensi dell'Accordo nazionale quadro. La giornata di effettiva partecipazione viene conteggiata tra le sei annualmente disponibili per l'aggiornamento professionale. Nel documento della questura si legge inoltre che la partecipazione al seminario non può comportare oneri per l'amministrazione, compresi trattamento di missione e compensi per lavoro straordinario. Al termine dell'iniziativa, ciascun partecipante dovrà consegnare al proprio ufficio l'attestazione di presenza. (ANSA).