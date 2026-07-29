BOLOGNA. Percorreva il tratto appenninico della A1 Bologna-Firenze in sella al proprio motorino, con l'intenzione di arrivare fino in Puglia. L'uomo, un cittadino straniero di 43 anni, è stato intercettato e fermato dalla Polizia Stradale: per lui sono scattate sanzioni per un migliaio di euro. L'episodio risale alla mattina di domenica. La presenza di un ciclomotore che viaggiava in autostrada è stata notata dalla Centrale Operativa di Firenze, che ha subito avvisato i colleghi di Bologna. Il mezzo si trovava infatti poco dopo il casello di Sasso Marconi, in direzione Sud.

Gli agenti della Sottosezione di Pian del Voglio, impegnati nelle attività di monitoraggio della viabilità nell'ambito dell'esodo estivo, lo hanno intercettato poco dopo, al km 3 dell'A1 Direttissima e, dopo averlo fermato in corsia di emergenza, lo hanno scortato in sicurezza fino alla prima uscita utile, quella di Badia. Ai poliziotti, il 43enne avrebbe ammesso di essere entrato in autostrada a Sasso Marconi, eludendo la sbarra del casello e senza ritirare il biglietto, con l'obiettivo di raggiungere Bari. Oltre a elevare le contravvenzioni per quasi 1.000 euro, gli agenti è stato spiegato all'uomo che percorrere l'autostrada con un ciclomotore è vietato.