(ANSA) - CAVALLINO-TREPORTI (VENEZIA), 21 LUG - Multe a chi gira svestito in paese. Alcuni giorni fa la sindaca della località balneare di Cavallino-Treporti (Venezia), Roberta Nesto, l'aveva detto sui social e ora le prime sanzioni sul litorale sono scattate. Per chi non ha rispettato il regolamento di polizia urbana, che vieta di circolare per le vie e le piazze in costume da bagno e a torso nudo, sono già una decina i verbali con multe di 50 euro notificati dagli agenti della polizia locale, impegnati in controlli serrati che proseguiranno per tutta la stagione estiva. Prima dell'avvio dei controlli, la sindaca e l'assessore al Turismo Alberto Ballarin hanno inviato una nota a tutte le categorie economiche e alle associazioni di categoria del territorio, chiedendo la massima collaborazione nell'informare gli ospiti ed esporre l'informativa predisposta dal Comune. Un'azione preventiva per favorire il rispetto delle norme per garantire il decoro urbano, la qualità dell'accoglienza e il rispetto degli spazi pubblici, richiamando cittadini e ospiti ad adottare comportamenti corretti anche al di fuori della spiaggia. Al 15 luglio sono stati notificati in totale - tra accertamenti amministrativi, violazioni al codice della strada e le norme sull'abbigliamento - 3.814 accertamenti, dei quali 1.259 a cittadini stranieri e 96 a cittadini residenti. "A chi sostiene che i turisti, e in particolare gli stranieri, non paghino le sanzioni - commenta Nesto - rispondiamo con i dati: non è vero. I numeri dimostrano il contrario. Le regole valgono per tutti e vengono applicate senza alcuna distinzione tra residenti, turisti italiani o stranieri". (ANSA).