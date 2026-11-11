(ANSA) - TRIESTE, 11 NOV - Marco Cappato, responsabile legale dell'Associazione Soccorso civile, e Matteo D'Angelo risultano iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Trieste nel procedimento penale sul caso di Lucia, 80enne triestina, affetta da una grave patologia neurodegenerativa, da loro aiutata a raggiungere la Svizzera per poter accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l'Associazione Luca Coscioni. Entrambi si erano autodenunciati il giorno dopo la morte di Lucia avvenuta il 3 giugno: D'Angelo, insieme a un'altra volontaria, Antonella Lauvergnac, aveva accompagnato la donna, mentre Cappato aveva contribuito a organizzare il viaggio. Lucia, ripercorre la nota dell'Associazione, aveva ricevuto un diniego al suicidio medicalmente assistito da parte dell'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina, "secondo la quale non sarebbe stata dipendente da trattamenti di sostegno vitale, nonostante la documentazione medica attestasse il contrario". In particolare, "era totalmente dipendente dall'intervento e dal sostegno di soggetti terzi" e "assumeva anche una copiosa terapia farmacologica". A marzo 2026 era stata inviata una diffida per chiedere una rivalutazione, ma "l'azienda sanitaria non aveva fornito risposte in tempi utili" e la donna "aveva quindi deciso di rivolgersi alla struttura svizzera". "Lucia - afferma Cappato - avrebbe avuto diritto a essere aiutata a morire a casa propria. Ci siamo autodenunciati per chiedere che sia fatta giustizia e per impedire che la Regione Friuli Venezia Giulia continui a violare le regole stabilite dalla Corte costituzionale. Chiediamo ora che vengano accertate le responsabilità della morte di Lucia". (ANSA).