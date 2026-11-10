(ANSA) - SANTA TERESA GALLURA, 10 NOV - Un subacqueo di 50 anni, Fabio Farina, è morto mentre era impegnato in un lavoro di manutenzione in mare in un campo boe nelle acque di La Marmorada, a Santa Teresa Gallura, nel nord Sardegna. Secondo quanto appreso, l'uomo avrebbe accusato un malore mentre si trovava in acqua. Immediatamente soccorso, è stato portato a riva ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani. Su quanto accaduto la Procura di Tempio Pausania ha aperto un'inchiesta per accertare le cause del decesso. Al lavoro anche gli uomini della Capitaneria di porto. (ANSA).