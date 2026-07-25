(ANSA) - AMSTERDAM, 25 LUG - "Maestà, oggi non è sola. È qui in compagnia di queen provenienti da ogni estrazione sociale. Benvenute, queen!". Rivolgendosi a un pubblico composto da drag queen, membri della comunità Lgbt+ e sostenitori, la sindaca di Amsterdam Femke Halsema ha dato il tono alla giornata odierna accogliendo la regina Máxima dei Paesi Bassi all'inaugurazione del WorldPride 2026. Dal 25 luglio all'8 agosto, la capitale olandese celebra il Pride e la difesa dei diritti Lgbt+ in grande stile, ospitando ben 300 eventi che uniscono intrattenimento e attivismo. I festeggiamenti erano già nel vivo fin dal primo giorno di questo evento internazionale, con una parata del Pride attraverso il centro città, il rinnovo delle promesse nuziali — officiato dalla drag queen "Lady Heineken" — a bordo del traghetto che collega il quartiere settentrionale al resto della città, e la cerimonia di apertura nel celebre Vondelpark. — "Protesta e festa" — "Si dice spesso che bisogna scegliere tra protesta e festa. Non lo capisco. Una festa senz'anima non è nulla. Una protesta priva di gioia è molto meno potente", ha dichiarato Halsema in un appassionato discorso inaugurale. Prima di invitare la regina Máxima a inaugurare formalmente l'evento, la sindaca ha parlato di Paesi come l'Uganda, dove l'omosessualità è criminalizzata, nonché degli Stati Uniti e del Regno Unito, dove le persone transgender subiscono discriminazioni. (ANSA).