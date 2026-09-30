(ANSA) - ROMA, 30 SET - La Procura di Roma, come annunciato dopo la disponibilità della Francia a fornire i documenti sulla strage di Ustica, ha chiesto la revoca della richiesta di archiviazione. 'Ci sono nuove prospettive di indagine', ha detto il procuratore Lo Voi. Tra la documentazione che fornirà Parigi anche '9 file informatici e due documenti del ministero della Difesa francesi'. 'Ora servono i fatti e capire che valore avranno le carte fornite', dice Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica. (ANSA).