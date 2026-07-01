(ANSA) - MILANO, 01 LUG - In sella a un scooter rubato si è scontrato con un'auto cadendo a terra e rimanendo gravemente ferito. E' accaduto la scorsa notte a Milano, e il guidatore del mezzo ha riportato la subamputazione di una gamba all'ospedale Niguarda, dove si trova ancora ricoverato in prognosi riservata. E accaduto intorno all'una, quando il conducente di una Honda Sh, ha impattato contro una Chevrolet Aveo condotta da un 21enne, rimasto illeso. Secondo i rilievi della Polizia Locale la moto, proveniente da Vialba, percorreva via Lessona e ad un certo punto ha invaso la corsia di marcia opposta urtando frontalmente, sull'angolo, la vettura, prima di capottarsi sull'asfalto. Le indagini sono in carico alla Polizia Locale che, in assenza dei documenti del ferito, procederà a prendergli le impronte per un confronto dattiloscopico e risalire alla sua identità. (ANSA).