(ANSA) - VENEZIA, 03 SET - Il centrodestra si ricompatta al Consiglio regionale del Veneto, dopo la spaccatura di ieri sulla legge per il fine vita, approvando unitariamente la mozione sulle pre-intese per l'autonomia differenziata tra Stato e Regione. A favore hanno votato Lega, Fdi e Forza Italia, assieme ai due di Resistere Veneto e a quello di Liga Veneta Repubblica. I nove consiglieri presenti del Pd non hanno partecipato alla votazione, Avs ha votato contro. I sì sono stati 33, i no 3, due gli atesnuti. (ANSA).