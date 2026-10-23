(ANSA) - TORINO, 23 OTT - Creare un osservatorio partecipativo sul cambiamento climatico e la salute mentale, coinvolgendo cittadini e cittadine nella raccolta dei dati attraverso un'app. È questo l'obiettivo di Mind the Climate, il progetto dell'Università di Torino che vuole creare un osservatorio partecipativo sul cambiamento climatico e la salute mentale, coinvolgendo cittadini e cittadine nella raccolta dei dati attraverso un'app. Per realizzarlo, il gruppo di ricerca ha avviato una campagna di crowdfunding su Ideaginger.it, con l'obiettivo di raccogliere 7.000 euro entro il 18 novembre (ad oggi sono stati raccolti oltre 2.800 euro). La raccolta segue la formula del 'tutto o niente': i fondi saranno assegnati al progetto soltanto se verrà raggiunta la soglia minima. Al raggiungimento del traguardo, UniTo aggiungerà altri 7.000 euro, portando a 14.000 euro le risorse disponibili per sviluppare la piattaforma e condividere i risultati con la comunità. La campagna rientra nella quarta edizione del programma dell'Ateneo Funds Together. Mind the Climate riunisce Alessia Visconti, Barbara Sini, Matteo Bracco e Paola Berchialla, dei dipartimenti di Scienze cliniche e biologiche e di Psicologia. Per prendere parte all'attività di ricerca ci sarà un'app, accessibile da smartphone e computer e permetterà ai partecipanti di rispondere periodicamente a brevi questionari anonimi sulla qualità del sonno, sull'umore, sullo stress e sul benessere psicologico. Le risposte saranno messe in relazione con dati meteorologici e ambientali della zona in cui vivono. L'obiettivo è capire quando e dove queste condizioni siano associate a cambiamenti nel benessere mentale e individuare eventuali differenze tra periodi, territori e gruppi di popolazione. I risultati saranno restituiti in forma anonima e aggregata attraverso mappe interattive, report divulgativi e aggiornamenti periodici. Sono inoltre previsti dieci incontri in presenza in Piemonte e dieci appuntamenti online. (ANSA).