(ANSA) - TORINO, 06 NOV - Una trentina di studenti universitari dei collettivi che occupano il Campus Einaudi a Torino hanno cercato questa mattina di contestare la ministra dell'Università Anna Maria Bernini, in visita al Museo Egizio. Le forze dell'ordine, schierate in tenuta antisommossa nella vicina piazza Carignano, hanno impedito ai giovani di avvicinarsi al museo e di muoversi nella zona. Quando gli studenti sono riusciti a correre nelle vie adiacenti per provare a raggiungere l'Egizio da un'altra strada, sono stati bloccati, in particolare all'incrocio tra via Carlo Alberto e via Maria Vittoria, dove ci sono stati spintoni e qualche manganellata, ma nessuna carica. Secondo quanto riferito dagli studenti universitari, alcuni giovani erano riusciti in precedenza a entrare al Museo Egizio pagando il biglietto, ma sarebbero stati bloccati prima di poter chiedere un confronto con la ministra. (ANSA).