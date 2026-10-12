(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "Oggi abbiamo messo le tende dietro alla Biblioteca degli Alberi - nel cuore della gentrificazione ed esclusione sociale - per denunciare che la vita costa troppo, per gli studenti e per tutti gli abitanti di Milano": a dirlo è dice Claudia Marostegan portavoce di Udu, Unione degli universitari Milano. "Il carovita colpisce tutti e per gli studenti questo significa decidere se si possono permettere di studiare all'università. Così un diritto, studiare, è diventato un privilegio di pochi. Le stanze singole nel mercato privato costano, a Milano, 700euro al mese, ma i posti letto negli studentati arrivano anche a 1300euro mensili. Questo é un business, non un servizio che vuole garantire il diritto di tutti a studiare. Non sono solo gli affitti, ci sono le bollette, i trasporti, la spesa. Oggi uno studente sceglie se comprare l'olio o un libro per un esame. Questa situazione è insostenibile - continua Claudia - Vogliamo investimenti strutturali e duraturi sul diritto allo studio e l'università: servono 2 miliardi per garantire l'università gratuita a tutti, almeno 23 milioni per la copertura delle borse di studio per tutti gli idonei in Lombardia. Vogliamo dire a questa classe politica che se la loro soluzione è la svendita del DSU ai privati, noi non ci stiamo", conclude Udu Milano. (ANSA).