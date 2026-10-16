(ANSA) - TORINO, 16 OTT - Decine di studenti sono saliti sul monumento a Vittorio Emanuele II, nel centro di Torino, durante il corteo studentesco che sta attraversando la città. I manifestanti, che sono aumentati durante il tragitto, hanno srotolato striscioni e acceso fumogeni, intonando Bella ciao e scandendo slogan contro Roberto Vannacci. Tra quelli urlati anche: "La nonna partigiana ce lo ha insegnato, uccidere un fascista non è reato". In piazza Solferino altri otto giovani sono stati identificati dalle forze dell'ordine, perché avevano il volto coperto. Dopo la sosta davanti al monumento, il corteo è ripartito. (ANSA).