(ANSA) - TORINO, 16 NOV - La vicepreside dell'istituto superiore Santorre di Santarosa, in corso Peschiera a Torino, è rimasta contusa a un polso durante l'occupazione della scuola da parte dei collettivi studenteschi. La donna e altri due collaboratori sono ricorsi alle cure del pronto soccorso. L'istituto è attualmente occupato. I fatti sono avvenuti poco dopo le 7.40, quando gli studenti che intendevano occupare la scuola hanno varcato l'ingresso, mentre i cancelli erano aperti, spingendo la vicepreside e i due collaboratori contro le inferiate. Nel tentativo di strapparle di mano le chiavi dell'ingresso, probabilmente per impedire che i cancelli fossero chiusi, la vicepreside è rimasta contusa. (ANSA).