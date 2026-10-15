(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "L'Unione degli Universitari converge insieme alle altre mobilitazioni cittadine: venerdì le tende piantate a Montecitorio si sposteranno in presidio verso Piazza del Popolo". A dirlo sono i giovani dell'Udu. "Il costo della vita è diventato insostenibile, non ce la facciamo più. Lo hanno dimostrato tutte le mobilitazioni nate a Roma e nel resto del Paese - afferma Sabrina Brizzola, coordinatrice dell'Unione degli Universitari - ora convergiamo tutti a Piazza del Popolo dove, il 17, insieme a 'La Via Maestra', dimostreremo che il mondo è nostro e ce lo riprendiamo". Rimane aperto l'appello ad unirsi alla mobilitazione rivolto a tutte le realtà sociali, associazioni giovanili, organizzazioni politiche, studenti, lavoratori, pensionati e singoli cittadini. L'appuntamento è per domani, venerdì, a Piazza del Popolo. (ANSA).