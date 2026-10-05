(ANSA) - TORINO, 05 OTT - "Questa è una scuola dove le sanzioni hanno sempre come obiettivo la rieducazione, quindi siamo per le sospensioni sociali in modo che i ragazzi che compiono gesti non consoni possano essere rieducatI. Per questo caso, però, proporrò un'espulsione dall'istituto perché non può essere accettato un episodio del genere". Così la dirigente scolastica dell'istituto alberghiero Arturo Prever di Pinerolo, Roberta Martino, interpellata telefonicamente sul caso dello studente di 19 anni con disabilità ustionato con un accendino da un compagno sedicenne. "Questo consiglio si pronuncerà per una sospensione superiore ai 15 giorni e quindi la questione passerà in mano al consiglio d'istituto", ha aggiunto. "Sono molto avvilita - ha detto - che un episodio come questo sia successo nella mia scuola, sono episodi che non dovrebbero succedere mai da nessuna parte, ma in particolare in un istituto che ha fatto dell'inclusione la sua mission a 360 gradi tanto che noi abbiamo 200 allievi iscritti e frequentanti e riusciamo a portare tutti al successo formativo". "Mi sconvolge che un ragazzo possa manifestare sentimenti di questo genere in una scuola come la mia", aggiunge la preside a proposito del fatto che il 16enne avrebbe detto dopo il gesto di non sopportare i disabili. La dirigente aveva convocato un consiglio di classe straordinario il giorno successivo ai fatti, ma la riunione è stata aggiornata a questa settimana perché il presunto aggressore si è presentato senza i genitori e, essendo minorenne, era necessario tutelarlo. (ANSA).