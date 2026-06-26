(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Alessandro Chiani, il 19enne condannato a 20 anni di reclusione il 20 maggio per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente 22enne rimasto gravemente ferito con seri rischi di invalidità e che ha perdonato i suoi aggressori, è stato ammesso ad un percorso di giustizia riparativa, come chiesto dall'imputato, difeso da un nuovo legale dopo il processo, l'avvocato Amedeo Rizza, che ha presentato l'istanza. Lo ha deciso il gup di Milano Alberto Carboni, tenendo conto del fatto che lo stesso Cavallo ha manifestato disponibilità a essere contattato dal Centro per la Giustizia riparativa, dando il suo ok. (ANSA).