(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Il presidente finlandese Alexander Stubb ha rivelato in un'intervista al quotidiano finlandese Helsingin Sanomat che nella 'dichiarazione di pace' del trilaterale dei leader di Cina, Usa e Russia era inclusa una clausola "non appropriata" sull'Ucraina ma gli Usa sono riusciti a ottenerne la rimozione. "Quel linguaggio non era appropriato e gli Stati Uniti lo hanno eliminato. Penso che sia stata una cosa positiva", ha affermato Stubb riportando contenuti della telefonata avvenuta ieri tra i Volenterosi e Donald Trump. (ANSA).