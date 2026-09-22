(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Stiamo lavorando alla costruzione del nuovo piano industriale, vogliamo definirlo entro la fine dell'anno per non perder tempo e rilanciare la nostra attività". Lo ha detto l'amministratore delegato di Fs, Gianpiero Strisciuglio, in una conferenza stampa a InnoTrans, la fiera ferroviaria internazionale di Berlino che ha preso il via oggi. "Il piano avrà come grande pillar la sicurezza che alimenta nel quotidiano tutte le nostre azioni, per cui grandi investimenti all'innovazione dei processi manutentivi e sarà un piano anche con una dimensione internazionale", ha spiegato l'a.d, sottolineando anche che "la sfida importante è quella dei servizi, l'obiettivo è passare dai cantiere ai servizi". (ANSA).