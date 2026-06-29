(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 29 GIU - La messa nella cappella del cimitero della Misericordia al Marco Polo ha aperto, come da tradizione, la giornata di commemorazione, nel 17mo anniversario, della vittime della strage ferroviaria di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009. La funzione è stata celebrata dall'arcivescovo di Lucca ma quest'anno monsignor Paolo Giulietti è partito per Lourdes e quindi la messa è stata guidata da don Luigi Pellegrini, insieme a don Marcello Brunini, don Claudio Benedetti e don Raffaello Piagentini, zio di Marco Piagentini che nel disastro rimase gravemente ustionato ma riuscì a salvarsi insieme al figlio Leonardo, mentre invece la moglie Stefania e gli altri due figli, Luca e Lorenzo, persero la vita. Presente anche Daniela Rombi, presidente dell'associazione "Il Mondo che vorrei", con altri familiari delle vittime tra i quali anche Marco Piagentini. Poi l'omaggio alle vittime, nella cappella dove sono tumulate, che accoglie anche la collega del Tirreno, scomparsa l'anno scorso e che da giornalista ha sempre seguito la strage, Donatella Francesconi, le cui ceneri sono conservate insieme ad Emanuela Menichetti, la figlia di Daniela Rombi, scomparsa nel disastro. Presenti oggi, tra gli altri, la sindaca Sara Grilli e il vicesindaco Duilio Francesconi, con altri esponenti politici. C'era anche, defilato, Giuseppe Amodeo, che è stato uno dei pubblici ministeri della procura di Lucca che ha condotto l'inchiesta e rappresentato l'accusa nel processo di primo grado per la strage ferroviaria. Esposti i labari del Comune di Viareggio, della Misericordia, e della Croce Verde, insieme alla presenza di volontari della Croce Rossa e i vigili del fuoco. In sottofondo, dagli altoparlanti, il suono del passaggio di treni, che sarà diffuso per tutto il giorno in ricordo delle vittime. (ANSA).