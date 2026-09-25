(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 25 SET - La società Gatx Rail Austria GmbH, specializzata nel noleggio di vagoni ferroviari, propone al Comune di Viareggio (Lucca) la donazione del suo carro cisterna che il 29 giugno 2009 deragliò in stazione innescando le esplosioni e gli incendi in cui morirono 32 persone, i feriti furono decine e ci furono ingenti danni all'abitato. Le case vicine alla ferrovia andarono a fuoco. La cessione del carro alla città è finalizzata "alla realizzazione di un memoriale dedicato alle vittime del tragico disastro ferroviario", scrive Gatx nella lettera indirizzata alla sindaca viareggina Sara Grilli. Ricordando "quel tragico evento "che "ha profondamente segnato la comunità di Viareggio e tutte le persone coinvolte", si legge, la società "desidera esprimere ancora una volta la propria vicinanza ed il proprio rispetto nei confronti delle vittime, dei loro familiari e dell'intera cittadinanza di Viareggio". Gatx dà "la propria disponibilità a collaborare con il Comune affinché il carro cisterna, attualmente custodito presso la stazione di Viareggio, possa essere destinato alla realizzazione del memoriale, attraverso la sua cessione a titolo gratuito al Comune". Gatx auspica che "tale iniziativa possa contribuire alla conservazione della memoria di quanto accaduto e alla trasmissione alle future generazioni del ricordo delle vittime e delle lezioni che da quella tragedia devono continuare ad essere tratte". La lettera è firmata dai manager Clemens Aschl, chief technical officer (direttore tecnico), e da Jorg Nowaczyk, chief commercial officer (direttore commerciale). (ANSA).