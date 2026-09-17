(ANSA) - VERONA, 17 SET - In Corte d'Assise a Verona è iniziata l'udienza preliminare nel procedimento giudiziario a carico dei fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, accusati dal pubblico ministero Elvira Vitulli dei reati di strage in concorso e omicidio plurimo premeditato per la morte dei tre carabinieri uccisi dall'esplosione del casolare a Castel d'Azzano (Verona) la notte del 14 ottobre 2025. Nell'esplosione restarono ferite altre 26 persone, tra le quali la stessa Maria Luisa Ramponi accusata di avere materialmente innescato il devastate scoppio delle bombole di gas. La Gup Beatrice Marini ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile al processo dell'Associazione delle vittime del dovere. In attesa del controllo degli atti l'udienza, che si svolge a porte chiuse, è stata sospesa per poi riprendere. (ANSA).