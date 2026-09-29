(ANSA) - TORINO, 29 SET - Si apre domani al tribunale di Ivrea, con l'udienza preliminare, il procedimento per la strage sul lavoro di Brandizzo, nel Torinese, in cui la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 morirono cinque operai della Sigifer, società subappaltatrice di Rfi. Kevin Laganà, 22 anni, Michael Zanera (34), Giuseppe Sorvillo (43), Saverio Giuseppe Lombardo (53), e Giuseppe Aversa (49), furono travolti e uccisi da un treno mentre si apprestavano a eseguire lavori di manutenzione sui binari. La squadra doveva intervenire sui binari nei pressi della stazione: poco prima di mezzanotte gli operai si trovavano già sulla linea quando sopraggiunse un convoglio e non ebbero scampo. Le indagini, sviluppatesi nell'arco di tre anni, hanno portato la procura di Ivrea a chiedere il rinvio a giudizio delle società Rfi, Sigifer e Clf e di 21 persone, tra dirigenti aziendali e societari. Tra questi figura Giampiero Strisciuglio, ex amministratore delegato di Rfi e oggi amministratore delegato del Gruppo Fs Italiane. Le accuse ipotizzate, a vario titolo, sono di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario colposo, oltre alle contestazioni legate alla normativa sulla sicurezza sul lavoro. Secondo la tesi della procura, la tragedia non sarebbe riconducibile soltanto a quanto accadde nei minuti precedenti all'arrivo del treno, ma a una più ampia catena di presunte omissioni e carenze nella prevenzione, nel coordinamento, nella vigilanza e nella formazione. Per l'accusa, quella notte gli operai furono fatti entrare sui binari quando la circolazione ferroviaria non era ancora stata formalmente interrotta. Davanti al gup Mauro Cantone, l'accusa sarà sostenuta dalle pm Valentina Bossi e Giulia Nicodemi, coordinate dalla procuratrice Gabriella Viglione. Verranno discusse anche le costituzioni delle parti civili. Hanno già annunciato la loro presenza nel procedimento il Comune di Brandizzo, l'associazione Sicurezza e Lavoro, la Fillea Cgil e la Filt Cgil. (ANSA).