(ANSA) - TORINO, 28 OTT - È in corso dalle dieci di questa mattina, al tribunale di Ivrea (Torino), la seconda sessione dell'udienza preliminare sulla strage di Brandizzo, dove fra il 30 e il 31 agosto 2023 morirono cinque operai travolti da un treno in corsa mentre erano al lavoro su un binario. Si discute sull'ammissibilità delle costituzioni delle parti civili. È possibile che una decisione da parte del giudice venga rinviata alla prossima udienza del 25 novembre. Questa mattina, per fare fronte alla carenza di spazi lamentata nel corso della prima udienza dello scorso 30 settembre, il tribunale ha allestito una terza aula videocollegata. (ANSA).