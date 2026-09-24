(ANSA) - TORINO, 24 SET - Saranno Fillea e Filt Cgil a presentare la costituzione di parte civile nel processo per la strage di Brandizzo (Torino) che si aprirà il prossimo 30 settembre al tribunale di Ivrea. Lo hanno confermato le sigle sindacali dei lavoratori dell'edilizia e dei trasporti, questa mattina, nel corso di un'iniziativa pubblica promossa dalla Cgil in piazza Tempia a Brandizzo. "Questa non è giornata di ricordo ma è una giornata di lotta - ha detto dal palco Giuseppe Santomauro, segretario della Filt Cgil Torino e Piemonte - al processo faremo la nostra parte per i lavoratori e per stare accanto alle famiglie. Entreremo in aula per smantellare un sistema, dalla dirigenza nazionale che appalta e subappalta, fino alle aziende che non fanno formazione. Dalla strage di Brandizzo sono passati tre anni e non è cambiato niente". Più sindacalisti hanno sottolineato il grande lavoro portato avanti dalla procura di Ivrea dopo l'incidente: "E' stato fatto un lavoro straordinario nonostante risorse estremamente limitate". Dello stesso avviso Federico Bellono, segretario della Cgil di Torino: "La nostra presenza in aula servirà a rafforzare il processo e a non lasciare sole le famiglie. Quello della sicurezza sul lavoro è un tema che ci riguarda tutti i giorni: i processi si fanno dopo le tragedie e in Italia si continua a morire sul lavoro. E' venuto il momento di invertire la rotta". (ANSA).