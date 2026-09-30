(ANSA) - TORINO, 30 SET - "Siamo partiti male. Le aule non sono all'altezza e c'è già stato un rinvio della prossima udienza alla fine di ottobre. Non è quello che ci aspettavamo". Così Edoardo Aversa, il fratello di Giuseppe, uno dei cinque operai morti sui binari della stazione di Brandizzo, nel Torinese, questa mattina all'uscita dal palazzo di giustizia di Ivrea dopo la prima udienza preliminare. "Siamo molto amareggiati, questo tribunale ha dei grossi problemi di spazi: non possiamo nemmeno vedere in faccia gli imputati - ha aggiunto Aversa - abbiamo chiesto di riunire il processo in una sola aula perché continuare così non ha molto senso. Spero che i tempi non si dilatino ulteriormente: questo primo rinvio sembra solo un modo per perdere altro tempo". (ANSA).