(ANSA) - TORINO, 30 SET - C'era anche una rappresentanza della onlus 'Il mondo che vorrei', l'associazione familiari della vittime di Viareggio, questa mattina, di fronte al tribunale di Ivrea (Torino) dove è iniziato il processo per la strage di Brandizzo, costata la vita a cinque operai. "Siamo qui per testimoniare la nostra vicinanza alle famiglie coinvolte - ha detto la presidente dell'associazione, Daniela Rombi - devono sapere che non sono sole. Abbiamo offerto il nostro supporto perché, dopo 17 anni di udienze, sappiamo che cosa significa e quanto sarà difficile per loro affrontare questo processo". La delegazione è partita da Viareggio alle 5 del mattino per arrivare in tempo a Ivrea e ha manifestato all'ingresso del palazzo di giustizia. (ANSA).