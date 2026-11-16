(ANSA) - BOLOGNA, 16 NOV - La Corte d'Assise d'Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile la richiesta di nuovi accertamenti genetici sui reperti biologici attribuiti a Maria Fresu, una delle 85 vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. L'istanza era stata presentata dalla difesa di Gilberto Cavallini, ex Nar condannato in via definitiva all'ergastolo per concorso nell'attentato, nell'ambito di un incidente di esecuzione. La richiesta, avanzata dal difensore di Cavallini, l'avvocato Gabriele Bordoni, puntava a ottenere nuove analisi sui reperti relativi al corpo della donna. La difesa chiedeva di autorizzare il genetista Emiliano Giardina a effettuare accertamenti sull'"origine ancestrale" e sulla "predizione del fenotipo" della persona alla quale appartenevano i resti, oltre a comparazioni genetiche con le altre vittime femminili della strage. L'obiettivo era verificare l'ipotesi dell'esistenza di una donna sconosciuta nelle immediate vicinanze dell'esplosione, anche in vista di un'eventuale revisione della condanna definitiva di Cavallini. La Corte, presieduta da Domenico Stigliano, ha ritenuto le richieste "manifestamente infondate e inaccoglibili nel merito", sottolineando che gli accertamenti proposti hanno carattere "meramente esplorativo" e non presentano elementi di novità capaci di modificare il quadro probatorio. Secondo i giudici, l'istanza si configura come una "ricerca di prove per l'eventuale promovimento del giudizio di revisione", anziché come la richiesta di valutare una prova nuova già individuata. La Corte richiama inoltre il principio secondo cui gli accertamenti richiesti devono essere "decisivi, ossia in grado di determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio". Nell'ordinanza si evidenzia anche che la questione dell'attribuzione dei resti era già stata affrontata nei precedenti giudizi e che "tutte le vittime della strage sono state identificate e non vi sono spazi per ipotizzare la presenza di ulteriori vittime ignote", come affermato nelle sentenze definitive richiamate dalla Corte. Respinta anche la richiesta di porre le spese processuali a carico delle parti civili. (ANSA).