(ANSA) - PADOVA, 04 OTT - Un imprenditore di 72 anni in pensione, Antonio Raffagnato, è morto schiantandosi fuori strada a bordo della sua auto in via Solana, a Monselice in provincia di Padova. Si ipotizza che l'incidente sia dovuto a un malore, o in subordine a una sterzata dovuta a qualche animale che potrebbe avere attraversato la strada all'improvviso. L'incidente è avvenuto poco prima delle 16, in direzione Colli Euganei: l'uomo è finito in un fossato delimitato da un guard rail e per lui non c'è stato nulla da fare. Non ci sono segni evidenti di frenata sull'asfalto, circostanza che conduce i carabinieri che hanno compiuto i rilievi a orientarsi verso il malore, che avrebbe colto l'uomo improvvisamente, mentre era da solo alla guida dell'automobile. Una testimone, che si trovava a bordo strada poco prima dell'uscita del veicolo dalla carreggiata, avrebbe detto di aver visto sbandare il veicolo che procedeva nei limiti di velocità in quel tratto. Raffagnato, per tutti semplicemente "Toni", era un punto di riferimento nel mondo della ristorazione dei Colli Euganei e non solo: titolare del ristorantino di famiglia "Venier" in centro a Baone, ha ricevuto durante la lunga carriera dietro al bancone numerosi premi per l'instancabile lavoro di costruzione di relazioni ed eventi di valorizzazione delle tipicità del territorio. (ANSA).