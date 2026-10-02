(ANSA) - CAPRI, 02 OTT - Venerdì nero sull'isola di Capri rimasta priva di rete internet, a causa di un guasto, uno stop che sta mettendo in crisi il sistema di comunicazione, quello economici per l'utilizzo dei pos per i pagamenti con carte di credito, i terminali degli istituti di credito e le biglietterie degli aliscafi che devono trascrivere a mano i ticket per l'imbarco. Problemi di conseguenza anche sulla rete e linee telefoniche. Disagi notevoli in questo fine settimana dove sull'isola sono previsti appuntamenti importanti. Diversi i reclami annunciati. (ANSA).