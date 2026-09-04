(ANSA) - TORINO, 04 SET - Stellantis ha comunicato alle rappresentanze sindacali che ci sarà un'ulteriore fermata produttiva di due giorni, il 7 e l'8 settembre, alla Carrozzeria di Mirafiori. dopo quella del 2, 3 e 4 settembre. L'azienda ha motivato la decisione con la mancanza di componenti legati ai motori. "Purtroppo i campanelli di allarme che ormai denunciamo da mesi - commenta Edi Lazzi segretario generale della Fiom Cgil di Torino - sono diventati sirene. Oltre ai lavoratori della Carrozzeria, a breve potrebbero essere coinvolti dalle fermate produttive anche altri settori di Mirafiori, come le Presse. Le fermate stanno inoltre colpendo le aziende dell'indotto, che stanno fronteggiando la situazione con cassa integrazione e mancata conferma degli interinali. Di questo passo, prima della fine dell'anno anche alla Carrozzeria di Mirafiori si potrebbe ricorrere alla cassa integrazione, per il diciannovesimo anno consecutivo, mettendo a rischio anche la conferma dei 400 interinali entrati a gennaio. Non si può più attendere: le istituzioni devono convocare immediatamente i vertici aziendali e le organizzazioni sindacali per individuare nel breve periodo almeno un nuovo modello che consenta di superare lo stallo produttivo. Il mix di irresponsabilità di Elkann e Filosa da una parte e delle istituzioni dall'altra sta portando il territorio verso il baratro industriale, facendone pagare le conseguenze alle lavoratrici e ai lavoratori. Continueremo a batterci per il rilancio industriale di Torino". (ANSA).