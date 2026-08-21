(ANSA) - BOLOGNA, 21 AGO - Un imprenditore edile di 32 anni è morto ieri pomeriggio a Imola, mentre effettuava la manutenzione di un escavatore cingolato JCB, modello 65-R1. I Carabinieri della stazione di Dozza sono intervenuti alle 14.10 in via Mezzocolle sui colli imolesi, dove l'uomo, Riccardo Amadori, residente a Imola, imprenditore specializzato in scavi, demolizioni e movimento terra, stava lavorando sul mezzo nella ditta del padre. Soccorso dai sanitari del 118, il 32enne è stato immediatamente trasportato in eliambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna, dove è deceduto. Sono in corso gli accertamenti da parte della Medicina del lavoro dell'Ausl di Imola. Stando alle prime ricostruzioni il 32enne, impegnato nella manutenzione del cingolato sarebbe stato colpito da una parte del mezzo che si sarebbe sganciata, ferendolo. (ANSA).