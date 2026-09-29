(ANSA) - MILANO, 29 SET - "Lui è sempre molto lucido e l'unica cosa che mi ha detto è che spera che si assumano le proprie responsabilità e che si faccia piena luce sulle responsabilità". Così l'avvocata Giada Bocellari, parlando coi cronisti all'esterno della Procura di Pavia, ha sintetizzato il pensiero di Alberto Stasi in relazione a quelle prove a lui favorevoli, ossia a quei due esiti negativi sul Dna dei pedali, che non furono depositate nel fascicolo a suo carico, secondo le analisi della stessa difesa Stasi e dei pm pavesi. (ANSA).