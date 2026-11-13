(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Stalking, lesioni aggravate e recidiva nei confronti dell'ex compagna: sono le accuse nei confronti di un 39enne arrestato dalla Polizia locale di Milano. Nei suoi confronti il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere. Le indagini, coordinate dall'autorità giudiziaria, hanno portato alla luce una gravissima escalation di comportamenti persecutori, minacce di morte, aggressioni fisiche e molestie continue perpetrate dall'uomo nei confronti dell'ex compagna a partire dal 2023, dopo che la donna aveva interrotto la relazione sentimentale. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo si sarebbe appostato più volte sul luogo di lavoro della ex, le avrebbe devastato l'abitazione, l'avrebbe ripetutamente minacciata con foto, video, messaggi e telefonate ossessive. Una situazione che è culminata in episodi di violenza fisica, tra cui un'aggressione nel settembre 2025 in cui la donna è stata colpita più volte con dei pugni riportando lesioni all'occhio, al naso e al labbro. L'uomo si era inoltre reso responsabile di gravi violenze e maltrattamenti anche nei confronti del cane della coppia, documentati da video inviati alla ex per intimidirla. (ANSA).