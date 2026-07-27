(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Prezzi dei carburanti alla pompa in forte rialzo fino a sabato, con progressiva stabilizzazione tra ieri e oggi, complice il tonfo delle quotazioni registrato venerdì sulla scia degli spiragli di tregua in Medio Oriente. La benzina ha superato quota 1,98 euro, livello massimo dal 5 ottobre 2023, il gasolio 2,18 euro, picco dal 18 marzo 2022, all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina, molto vicino al record storico di 2,229 euro toccato il 17 marzo 2022, che portò il governo Draghi a tagliare le accise. Questa mattina 27 luglio il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,982 €/l per la benzina (+14 millesimi rispetto a venerdì), 2,185 €/l per il gasolio (+24), 0,743 €/l per il Gpl (-1) e 1,603 €/kg per il metano (+8). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,071 €/l per la benzina (+12), 2,255 €/l per il gasolio (+27), 0,877 €/l per il Gpl (-2) e 1,606 €/kg per il metano (+10). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di due quelli del diesel. Per Tamoil +2 cent sulla benzina e +3 cent sul gasolio. Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,984 euro/litro (compagnie 1,988, pompe bianche 1,975), diesel self service a 2,186 euro/litro (compagnie 2,186, pompe bianche 2,1865). Benzina servito a 2,118 euro/litro (compagnie 2,157, pompe bianche 2,045), diesel servito a 2,321 euro/litro (compagnie 2,355, pompe bianche 2,257). Gpl servito a 0,752 euro/litro (compagnie 0,762, pompe bianche 0,743), metano servito a 1,601 euro/kg (compagnie 1,590, pompe bianche 1,609), Gnl 1,445 euro/kg (compagnie 1,447 euro/kg, pompe bianche 1,444 euro/kg). Sulla benzina self service Eni è a 1,980 euro/litro (2,187 il servito); IP a 1,994 (2,170 servito); Q8 a 1,990 (2,145 servito); Tamoil a 1,986 (2,062 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,157 (2,365 servito); IP a 2,195 (2,361 servito); Q8 a 2,198 (2,359 servito) e Tamoil a 2,190 (2,269 servito). (ANSA).