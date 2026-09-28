(ANSA) - ROMA, 28 SET - L'ingresso nel mese di ottobre è previsto nel segno della stabilità atmosferica. La nuova settimana sarà dominata dalla presenza di una "vasta struttura anticiclonica di matrice subtropicale, destinata a garantire tempo in prevalenza soleggiato su gran parte della penisola per diversi giorni": lo indicano le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. "Durante le ore diurne si registreranno temperature ampiamente superiori alle medie del periodo, con i termometri che potranno toccare i 30°C su molte regioni. Tuttavia - prosegue la nota - la combinazione tra il costante accorciamento delle ore di luce e l'irraggiamento notturno favorirà una marcata escursione termica giornaliera. Nelle ore notturne e al primo mattino, infatti, i valori minimi diminuiranno fin verso i 12-13°C, specialmente nelle pianure e nelle vallate interne". Nel corso di una settimana complessivamente stabile, si prevede soltanto una parentesi di relativa variabilità tra mercoledì e giovedì, con un temporaneo passaggio di nuvolosità al Nord-Ovest, ma senza determinare fenomeni di rilievo. Un cambio di scenario più strutturato è atteso nel fine settimana, con l'arrivo di una prima perturbazione che inizialmente nelle regioni nord-occidentali, con le prime piogge. Nel dettaglio Lunedì 28: al Nord soleggiato; al Centro sole prevalente; al Sud e sulle Isole soleggiato. Martedì 29: al Nord soleggiato, al Centro sereno; al Sud e sulle Isole soleggiato. Mercoledì 30: al Nord nuvoloso in Piemonte, sereno altrove; al Centro soleggiato; al Sud e sulle Isole soleggiato. (ANSA).