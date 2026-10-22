(ANSA) - PORDENONE, 22 OTT - La Procura di Pordenone ha disposto l'autopsia per la morte di una donna, di 56 anni, residente in provincia di Udine, avvenuta il 18 ottobre a San Michele al Tagliamento (Venezia), sul luogo di lavoro, una struttura per anziani. Nel procedimento è indagata un'infermiera di 54 anni, residente a Rivignano Teor, per ipotesi di omicidio colposo. Secondo la contestazione, la lavoratrice avrebbe manifestato sintomi compatibili con un infarto, tra cui un fastidio ai denti irradiato al petto e una sensazione di nodo alla gola. La donna si è allora rivolta per un consulto a una infermiera in turno nella stessa struttura. Quest'ultima, però, non ha ritenuto di allertare un medico o i sanitari del 118. Per chiarire le cause della morte e verificare eventuali responsabilità dell' operatrice sanitaria, il pubblico ministero ha nominato due consulenti tecnici: il medico legale Antonello Cirnelli e il cardiologo Paolo Ius. L'autopsia è fissata per lunedì 26 ottobre all'ospedale di Portogruaro. (ANSA).