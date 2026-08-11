(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Stava passeggiando nel centro storico della Capitale con una kippah sul capo quando sarebbe stato aggredito in due diverse occasioni e in giorni diversi, uno dopo l'altro. Vittima un turista francese di 22 anni di religione ebraica che, secondo quanto lui stesso ha denunciato, sarebbe stato colpito prima con uno spray urticante spruzzato sul volto, la sera del 7 agosto a piazza Cairoli, e poi, il giorno dopo, sarebbe stato raggiunto dai calci sferrati da un gruppo di quattro persone, sempre in serata ma stavolta a largo di Torre Argentina, al grido di "Free Palestine". Tutto a poco più di 300 metri di distanza. Per l'aggressione, i carabinieri hanno denunciato un cittadino algerino di 31 anni, senza fissa dimora e con precedenti. L'uomo è accusato di percosse e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Sarebbe stato presente, infatti, in entrambi gli episodi: la prima volta da solo e poi in compagnia di altre persone non ancora identificate. "Anche per le strade di Roma - ha commentato preoccupato il presidente della comunità ebraica di Roma Victor Fadlun - purtroppo è arrivata la caccia all'uomo, la caccia all'ebreo". E ha aggiunto: "Speriamo, da italiani, di non dover assistere a una reazione di crescente indifferenza da parte dell'opinione pubblica". Un auspicio condiviso dal presidente del Senato, Ignazio La Russa: "Mai assuefarci a episodi di questo genere: l'antisemitismo - ha detto - non può diventare una normalità da accettare o tollerare, ma deve essere sempre riconosciuto, condannato e contrastato con fermezza". L'ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled, ha sottolineato, dunque, come "antisionismo e antisemitismo siano la medesima cosa" e che questo episodio sia "l'ennesima dimostrazione" di ciò. "Quando una persona di religione ebraica non può più camminare per le strade di una città senza essere aggredito - è infine il suo monito - non è in gioco soltanto la sicurezza di una minoranza: è in gioco la libertà di tutti". (ANSA).