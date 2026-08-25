(ANSA) - LONDRA, 25 AGO - Un video col premier britannico Andy Burnham che suona la chitarra elettrica, durante la sua visita di ieri a Kiev, ha spopolato sui social, facendo milioni di visualizzazioni. Le immagini sono state girate a bordo del bus dell'unità dell'esercito ucraino chiamata 'Cultural Forces', che gira il Paese in guerra per portare musica alle truppe. "Sono fuori allenamento", ha scherzato il primo ministro laburista, mentre suonava alcuni accordi del brano 'Rusholme Ruffians' degli Smiths, chiedendo ai militari se conoscessero la band inglese. Nello stesso incontro il premier, che da tempo suona la chitarra, ha applaudito l'esecuzione di due brani degli Oasis da parte dei soldati. Burnham è grande fan del gruppo di Manchester (come gli Smiths), città di cui è stato un sindaco molto popolare: in passato aveva usato la canzone 'Some Might Say' in un video di una sua campagna elettorale e suonato 'Wonderwall' in pubblico in diverse occasioni. (ANSA).