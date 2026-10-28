(ANSA) - MILANO, 28 OTT - La Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, ha chiuso le indagini in vista della richiesta di processo a carico di 10 indagati, tra cui quattro cinesi in "continuo contatto con le autorità" di Pechino, accusati di associazione per delinquere finalizzata ad "azioni repressive e coercitive nei confronti" di connazionali "dissidenti" nel capoluogo lombardo. In particolare, nell'inchiesta della Digos della Polizia di Torino, coordinata dal pm Alessandro Gobbis, si contestano una serie di attività di stalking, monitoraggio, pressioni e minacce sull'influencer da milioni di follower "Teacher Li", 34 anni, attivista e dissidente. (ANSA).