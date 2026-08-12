(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Investire Sgr, la società proprietaria dell'edificio sede di Spin Time in via Santa Croce in Gerusalemme 55, darà un contributo di 500mila euro al Comune di Roma per aiutarlo a risolvere l'emergenza abitativa degli ex occupanti, rimasti senza casa dopo l'incendio che ha colpito lo stabile lo scorso 29 luglio. Lo afferma la stessa Investire Sgr in una nota. "Roma Capitale - si legge - individuerà le strutture e i servizi necessari e curerà le relative procedure, mentre Investire Sgr provvederà direttamente ai pagamenti nei limiti del contributo previsto". Il contributo di 500mila euro "sarà messo a disposizione di Roma Capitale mediante delegazione di pagamento, contribuendo così alle spese necessarie per il reperimento di soluzioni alloggiative temporanee. Saranno privilegiate, per quanto possibile, le strutture situate nel quartiere Esquilino così da tutelare - aggiungono i proprietari - in particolare le situazioni di maggiore fragilità e favorire la continuità scolastica ed educativa dei minori, preservando il radicamento territoriale dei nuclei interessati". (ANSA).