(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Sono iniziate le operazioni per individuare i primi alloggi temporanei per le persone che abitavano all'interno del palazzo di Spin Time. Al momento, grazie al confronto tra Roma Capitale e lo sportello di tutela sociale di Spin Time, è stato trovato un alloggio temporaneo per 120 persone, dando priorità ai nuclei più fragili, come si fa sapere dal Campidoglio. La maggior parte di loro, fanno sapere gli attivisti di Spin Time, è stata trasferita lontano dall'Esquilino, nonostante la loro richiesta di non disperdere la comunità, anche per garantire la continuità scolastica dei bambini. Delle sette strutture individuate al momento, tre si trovano fuori dal Raccordo Anulare, spiegano. Secondo quanto riferisce Spin Time, delle prime 81 persone ricollocate, il maggior numero è stato ospitato all'hotel Cassia, in zona La Storta, con 35 persone. Altre sono state portate nel X Municipio, con 6 persone a Castel Fusano e 2 all'Infernetto, mentre circa 16 si trovano in una struttura di Rebibbia. Tra le altre soluzioni individuate ci sono una struttura del Vaticano in via Gregorio VII, che ospita 20 persone, un alloggio della Caritas a Santa Giacinta, con una persona, e una casa di riposo di Roma 3, dove è stata trasferita un'altra persona. In via di Santa Croce in Gerusalemme, spiegano gli attivisti, restano ancora circa 150 persone, compresi alcuni bambini e anziani, che dormono accampati fuori dal palazzo di Spin Time. Molti degli ex occupanti si dichiarano contrari ad allontanarsi dal quartiere, dove lavorano e hanno costruito i loro affetti, e hanno rifiutato gli alloggi alternativi. Domani alle 17 è previsto un nuovo incontro in Campidoglio tra i responsabili di Spin Time e gli assessori capitolini alle Politiche Abitative, Tobia Zevi, e alle Politiche Sociali, Barbara Funari, per gestire la transizione alloggiativa e la smobilitazione del presidio. Il presidio, spiegano da Spin Time, andrà avanti "finché anche l'ultima persona non avrà un tetto sopra la sua testa". (ANSA).