(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 01 LUG - E' considerata una delle spiagge più belle d'Italia e senza dubbio l'unica a essere 'incastonata' nel centro storico del paese. Nota per le sue acque cristalline, la spiaggia di Portobello cha affaccia sulla famosa 'Baia del Silenzio', a Sestri Levante da oggi avrà presenze contingentate. Un provvedimento, voluto dal Comune, per evitare sovraffollamenti indesiderati. La spiaggia sarà raggiungibile attraverso tre varchi e i bagnanti saranno controllati dal personale della azienda di guardianaggio che ha vinto la gara di appalto. L'ingresso resta gratuito con presenza di salvamento e servizi igienici ma questa mattina alle 10 era già sold out. "Controllare e limitare gli accessi alla piccola spiaggia di Portobello - spiega il sindaco Francesco Solinas - è necessario per evitare il sovraffollamento che nuoce a tutti. Abbiamo espletato una gara con una spesa di 40 mila euro ed ora con il contapersone è facile vedere chi entra e chi esce mantenendo il numero massimo dei bagnanti a 400 che non avranno limite di tempo di permanenza in spiaggia". (ANSA).