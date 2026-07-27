(ANSA) - BOLZANO, 27 LUG - Un uomo è stato arrestato ad Appiano, in Alto Adige, per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, che spiava dall'alto attraverso l'uso di un drone. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri di Bolzano in stretta collaborazione con la Polizia locale di Appiano. L'intervento è scattato quando l'uomo si è appostato nelle campagne circostanti l'abitazione della vittima per controllarne i movimenti. Già destinatario in passato di un ammonimento del Questore per precedenti condotte moleste verso la donna, lo stalker è stato bloccato in flagranza a seguito della querela formalizzata dalla vittima. I Carabinieri hanno proceduto al sequestro di tutto il materiale informatico impiegato per l'attività illecita, tra cui un drone di ultima generazione, due smartphone e un tablet. (ANSA).