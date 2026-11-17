(ANSA) - NAPOLI, 17 NOV - Figura anche colui che, lo scorso aprile a Napoli, nella cosiddetta zona dei baretti di Chiaia, sparò diversi colpi di pistola ad altezza d'uomo contro un rivale che solo grazie alla sua prontezza di riflessi non venne colpito, tra le due persone arrestate dalla Polizia di Stato (Squadra Mobile e Commissariato San Ferdinando) al termine di indagini coordinate dalla Dda. Gli inquirenti contestano i reati di tentato omicidio, detenzione e porto abusivi di armi da fuoco aggravati dalle modalità mafiose. Quella sera, prima in un bar e poi all'esterno del locale, tra la folla e in una zona particolarmente frequentata della movida napoletana, si fronteggiarono due gruppi di giovani, uno proveniente da Melito di Napoli e l'altro del centro storico della città: uno degli arrestati sparò mentre era in sella allo scooter guidato da un amico. I due arrestati sono ritenuti dagli inquirenti legati alla camorra di Melito e Mugnano, in particolare al clan Amato-Pagano. (ANSA).