(ANSA) - PADOVA, 02 LUG - La Polizia ha bloccato e arrestato un 22enne padovano, di seconda generazione, che avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco da un'automobile in corsa nel quartiere Arcella di Padova. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, quando gli agenti delle Volanti sono state inviate nei pressi di un giardino comunale in seguito a una chiamata al 113 da parte di una donna, che riferiva di aver udito chiaramente spari provenienti dalla strada. Sul posto gli agenti hanno accertato che il colpi provenivano da una Opel Insignia grigia che zigzagando percorreva la strada del quartiere. Il comportamento è quello della "stesa napoletana", usanza tipica della criminalità campana per rivendicare il controllo di una zona. Scattate immediatamente le ricerche, le pattuglie hanno rintracciato la macchina con tre giovani a bordo, che alla vista dei poliziotti sono scesi e scappati a piedi, tentando di nascondersi sul retro di un distributore di carburante. Uno dei fuggitivi, identificato per il 22enne cittadino italiano di origine marocchina, è stato preso e arrestato, mentre gli altri due sono riusciti a far perdere le proprie tracce. La vettura aveva urtato contro contro il muretto di un'abitazione, danneggiando una tubazione del gas. Vicino all'auto è stata trovata una pistola a tamburo Colt Python 357 Magnum, con matricola abrasa e canna da 4 pollici, con 4 cartucce nel tamburo e il cane alzato ed armato. Nell'abitazione del ragazzo è stata poi trovata una scacciacani. Il 22enne è stato arrestato in attesa del processo per direttissima. La Polizia Scientifica di Padova sta effettuando accertamenti tecnici per rigenerare la matricola abrasa della pistola, per accertarne la provenienza. Per il Questore di Padova Marco Odorisio "la tempestività ed immediatezza dell'intervento delle Volanti della Questura e dei dispositivi di prevenzione e controllo del territorio effettuati dalla Polizia di Stato, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini, ha consentito di porre fine ad un gesto criminalistico attraverso il quale si vuole sottolineare una sorta di "marcatura del territorio". A Padova non esistono zone franche, e il punto fermo di riferimento per tutti è il faro della legalità e del rispetto delle regole". (ANSA).