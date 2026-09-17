(ANSA) - LATINA, 17 SET - Aveva 27 anni il cittadino gambiano che ieri sera, intorno alle 20 circa, è stato colpito e ucciso da alcuni colpi da arma da fuoco esplosi da un'auto in corsa in viale XXIV Maggio, nel centro di Latina, davanti la chiesa dell'Immacolata. Il ventisettenne era irregolare in Italia, già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Da quanto emerso dai primi accertamenti svolti dagli agenti di polizia della questura pontina, il giovane ucciso non risulta gravata da precedenti penali, pur annoverando alcuni pregiudizi di polizia di lieve entità. Sono tuttora in corso serrate indagini da parte della squadra Mobile, sotto la direzione ed il coordinamento della procura di Latina, finalizzate a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e a individuare il responsabile o i responsabili. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga quella di un omicidio maturato negli ambienti legati alla droga e allo spaccio. (ANSA).