(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Un cinquantenne di Chivasso è stato ferito da alcuni colpi di pistola alle gambe, questa mattina, in via Paleologi, nel centro storico della città. L'agguato si è verificato davanti al circolo Paolo Otelli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, si è accasciato sul marciapiede dove è stato soccorso dal personale del 118, stabilizzato e trasportato in ospedale in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno raggiunto la zona della sparatoria nel giro di pochi minuti e avviato le indagini per risalire agli autori dell'agguato. Per il momento non sono ancora chiari il movente o la dinamica esatta dell'episodio. (ANSA).