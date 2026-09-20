(ANSA) - TORINO, 20 SET - A segnalare di avere sparato nella notte a Baldissero d'Alba, nel Cuneese, è stato l'uomo stesso che ha esploso i colpi di arma da fuoco. Lo si apprende da una nota del comando provinciale di Cuneo. "Su segnalazione del proprietario di una cascina in ristrutturazione - si legge nel comunicato -, i carabinieri della Compagnia di Bra e del Reparto operativo di Cuneo sono intervenuti, poiché, a seguito di un asserito tentato furto di materiale edile per il rifacimento del tetto e di alcune pertinenze, un uomo era rimasto vittima di colpi d'arma da fuoco". A chiamare intorno alle 2 il 112 è stato un "autotrasportatore del luogo, riferendo che circa quattro o cinque persone, travisate e sfruttando l'oscurità, si stavano introducendo nella sua proprietà e, dopo avere sentito forti rumori era uscito sul balcone al primo piano e, spaventato, aveva esploso dei colpi d'arma da fuoco con una pistola semiautomatica, regolarmente denunciata, colpendone uno e causandone la morte, nonostante i soccorsi prestati dai sanitari intervenuti sul posto". La vittima è risultata essere un cittadino albanese 35enne, residente nel Torinese e con precedenti per reati contro il patrimonio. Sono in corso i necessari approfondimenti investigativi da parte dei carabinieri di Bra e di Cuneo, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, il cui procuratore aggiunto è intervenuto sul posto. La posizione dell'indagato è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. (ANSA).